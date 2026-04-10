Dogana ho le idee chiare sulla gestione e salviamo anche Acs | Festa riparla da Sindaco

Un incontro si è svolto nel pomeriggio, promosso dal Comitato “Salviamo la Dogana”, per discutere sul futuro della struttura di Piazza Amendola, recentemente restaurata. L’ex sindaco di Avellino ha partecipato all’evento, affermando di avere idee chiare sulla gestione dell’edificio e di voler coinvolgere anche il progetto Acs. La riunione ha visto la presenza di cittadini e rappresentanti locali interessati alla tutela e alla destinazione della storica struttura.

Tempo di lettura: 3 minuti L’incontro organizzato dal Comitato “Salviamo la Dogana” per parlare del futuro della sttruttura di Piazza Amendola dopo il completamento dei lavori di restauro, diventail palcoscenico per l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Presente all’incontro è stato intercettato dai cronisti presenti in sala e lui non si è sottratto a parlare, rilanciando su tutti i temi caldi del capoluogo commissariato: salvare l’Acs e affidarle la gestione dei principali contenitori pubblici, a partire dalla Dogana. Secondo Festa, la società partecipata rappresenta uno strumento ancora valido per garantire una gestione unitaria ed efficiente del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Dogana, ho le idee chiare sulla gestione e salviamo anche Acs”: Festa riparla da Sindaco Conte al seggio: Ho votato velocemente perché ho le idee chiare – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 Il voto del leader del M5s Giuseppe Conte al Referendum sulla Giustizia. Quartararo: "Sul mio futuro ho le idee chiare, un vantaggio mentaleIn vista della stagione 2026, fabio quartararo si prepara ad affrontare l’ottava annata in MotoGP senza un obiettivo esplicito, se non quello di...