de bruyne ha le idee chiare sul suo futuro

Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Napoli, ha annunciato di aver già deciso cosa farà nella prossima stagione. La sua scelta riguarda il percorso professionale che intende seguire e le sue intenzioni sono chiare. La notizia ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere i dettagli ufficiali. La decisione del giocatore è ora al centro dell’interesse pubblico.

Il futuro del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne tiene in ansia i tifosi partenopei. Ma il calciatore belga sembra avere le idee molto chiare su cosa fare la prossima stagione. “Ora la vita sportiva è tornata bella, emozionante anche a 34 anni. Le prospettive parlano di un finale di campionato da protagonista e poi del quarto Mondiale della sua leggendaria carriera con il Belgio. Come Lukaku, anche De Bruyne è stato convocato in nazionale per le amichevoli contro gli Stati Uniti ad Atlanta (sabato) e il Messico a Chicago (1 aprile): ritorno in grande stile dopo quasi sei mesi, considerando che l’ultima apparizione risale al 13 ottobre 2025, e antipasto del sogno americano che ha tutta l’intenzione e anche le carte in regola per coronare in estate. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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