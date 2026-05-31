Cultura del dono Tredici scuole insieme all’Asl

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tredici scuole delle province di Arezzo, Grosseto e Siena parteciperanno a due giornate di incontri promossi dall’Asl. L’iniziativa si concentra sulla cultura del dono, coinvolgendo studenti in attività e confronti su questo tema. Le giornate si svolgeranno in diversi istituti, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione. Non sono stati forniti dettagli su date o modalità specifiche degli incontri.

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GROSSETO Due giornate di incontri in 13 istituti scolastici delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Sono i numeri del progetto organizzato dall’Azienda Usl Toscana sud est dedicata alla "Cultura del dono", quindi alla donazione di organi per favorire i trapianti. Gli istituti coinvolti sono sette ad Arezzo, tre a Siena e tre a Grosseto, gli incontri si svolgono fino a mercoledì. Ciascuna scuola ha proposto dei lavori realizzati nell’ambito del progetto promosso sotto l’egida della Regione Toscana. Video, cori, brani musicali, fumetti, poster e gadget di vario tipo, con un solo filo conduttore, e cioè l’importanza di donare. La prima... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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