Avis e Runners Bergamo insieme | sport e dono del sangue nasce la partnership triennale

Avis Comunale Bergamo e Runners Bergamo hanno annunciato una collaborazione di tre anni dedicata alla promozione del dono del sangue e dell’attività fisica. L’accordo prevede iniziative congiunte per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione e dello sport come strumenti di benessere. La partnership si inserisce in un progetto di duratura collaborazione tra le due organizzazioni, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone nelle attività proposte.

IL LEGAME. Avis Comunale Bergamo e Runners Bergamo avviano una partnership triennale per promuovere dono del sangue e stili di vita sani attraverso la corsa. Previste iniziative congiunte, eventi e un premio dedicato agli atleti donatori. Sport e solidarietà corrono nella stessa direzione. Avis Comunale Bergamo e Asd Runners Bergamo hanno annunciato una collaborazione triennale con l’obiettivo di promuovere il dono del sangue e i corretti stili di vita attraverso il mondo della corsa. L’accordo, presentato durante un incontro nell’ambito della Donation Championship, vedrà le due realtà lavorare insieme fino al 2028. Da un lato Avis Comunale...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Avis Comunale Bergamo e Runners Bergamo avviano una partnership triennale per promuovere dono del sangue e stili di vita sani attraverso la corsa. Previste iniziative congiunte, eventi e un premio dedicato agli atleti donatori. x.com