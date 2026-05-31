Cuciniamo insieme | Pasta ricotta e asparagi

Una pentola di acqua salata bolle, pronta per la pasta. Nel frattempo, si preparano gli asparagi, che vengono sbollentati e tagliati a pezzi. La ricotta viene mescolata con un po’ di acqua di cottura e pepe. La pasta, cotta al dente, viene scolata e mescolata con gli asparagi e la crema di ricotta. Il piatto viene servito caldo, con una spolverata di pepe nero.

Un primo piatto abbondante, ma facile che potete fare anche in versione vegetariana e che si richiama ai sapori della primavera di montagna. Semplice e molto rapida questa pasta risolve in pochi minuti un pranzo o una cena con un sapore che invita a immaginare pascoli e prati di montagna. Procedimento – Mettete a scaldare l’acqua per la pasta, in una padella fate sudare lo speck che avrete ridotto a cubetti o a fiammifero, nel frattempo fate a rondelle gli asparagi salvaguardando intere le punte e tritate finemente la cipolla. Appena lo speck è diventato croccante toglietelo dalla padella e aggiungete l’olio extravergine di oliva, le cipolle e gli asparagi, fate stufare aggiustando di sale e pepe. 🔗 Leggi su Laverita.info

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CARCIOFI SAPORITI IN PADELLA Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta

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