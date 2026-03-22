Cuba collassa sistema elettrico nazionale | blackout totale sull' isola

Il sistema elettrico di Cuba ha subito un nuovo collasso totale, causando un blackout che ha coinvolto tutta l’isola. Questa situazione rappresenta la seconda interruzione di questo tipo in meno di sette giorni. Le autorità cubane stanno affrontando questa emergenza senza fornire dettagli sulle cause o sui tempi di ripristino. La popolazione si trova ad affrontare disagi importanti a causa dell’interruzione di energia.

(LaPresse) Per la seconda volta nel giro di una settimana, il sistema elettrico nazionale cubano è collassato. L’intera isola è colpita da un blackout totale. A L’Avana case e locali sono completamente al buio, tranne per quelli che sfruttano un generatore elettrico. Su X il ministero dell’energia e delle miniere del Paese annuncia che sono stati avviati i protocolli per il ripristino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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