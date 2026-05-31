Gli Stati Uniti hanno imposto un blocco sul petrolio che ha ulteriormente isolato Cuba. La misura mira a ridurre l'accesso alle risorse energetiche provenienti da paesi terzi. La cattura di un leader di uno stato vicino potrebbe influire sulla disponibilità di petrolio nell’isola, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull’effetto diretto. La Cina ha deciso di usare strumenti commerciali per approcci diplomatici, evitando azioni militari come l’uso di missili.

? Punti chiave Come influirà la cattura di Maduro sulla disponibilità di petrolio a Cuba?. Perché la Cina ha scelto la via commerciale invece dei missili?. Quali strategie usa il Pentagono per evitare un conflitto aperto con Avana?. Perché la sopravvivenza dei bambini malati è crollata drasticamente sull'isola?.? In Breve Cattura di Maduro a gennaio interrompe i flussi di petrolio venezuelano verso Cuba.. Sopravvivenza tumori infantili scesa dall'80% al 65% secondo Miguel Diaz-Canel.. Oltre un milione di cubani hanno lasciato il Paese tra il 2022 e il 2026.. Flussi turistici dimezzati rispetto ai 5 milioni di visitatori pre-pandemia.. L’assedio alla zattera dell’ultimo Novecento: Washington stringe la morsa su Cuba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba isolata: la morsa USA si stringe dopo il blocco del petrolio

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