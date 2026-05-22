Cuba si stringe la morsa degli Usa Ira di Cina e Russia
Le autorità degli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Nimitz nei Caraibi, rafforzando la presenza militare nella regione. Il governo americano ha dichiarato di voler offrire assistenza, mentre la Cina e la Russia hanno manifestato preoccupazione e aumentato i livelli di vigilanza. La situazione si sta sviluppando in un contesto di tensione tra le potenze mondiali, con Cuba al centro di questa escalation. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora segnalato cambiamenti nelle attività militari o nelle relazioni diplomatiche.
Si stringe la morsa americana attorno a Cuba. La portaerei Nimitz si trova a largo dei Caraibi. Trump rassicura: “Andiamo per portare un aiuto”, ma Russia e Cina alzano il livello di attenzione. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cuba, si stringe la morsa degli Usa. Ira di Cina e Russia
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