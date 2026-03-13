Cuba il presidente Díaz-Canel ammette | Avviati colloqui con gli Usa per porre fine al blocco Usa del petrolio

Il presidente di Cuba ha annunciato l'avvio di colloqui con gli Stati Uniti per discutere la fine del blocco sul petrolio. L'annuncio arriva in un momento di grave crisi umanitaria sull'isola, causata dalle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La comunicazione è stata resa nota attraverso un discorso ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui tempi delle trattative.

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha diffuso il video di un incontro con «El Cangrejo», il nipote di Raúl Castro, in cui ha confermato l'avvio di negoziati tra Cuba e il governo statunitense per porre fine alla tragica crisi socioeconomica sull'isola causata dal blocco americano del petrolio - o, nelle parole di Trump, dalla «cattiva filosofia» del governo dell'Avana. È la prima volta che le autorità cubane ammettono pubblicamente di essere impegnate in colloqui al più alto livello con Washington. I colloqui, spiega Díaz-Canel nel video diffuso venerdì, hanno l'obiettivo di «trovare soluzioni alle differenze tra i due Paesi» e soprattutto di risolvere il blocco petrolifero imposto all'isola da Donald Trump nella speranza di accelerare un cambio di governo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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