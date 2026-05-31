Cuba | il web e i giovani mettono in crisi il controllo del regime

Notizia in breve

In Cuba, il crescente utilizzo di internet tra i giovani ha messo in discussione il controllo del regime. Le piattaforme online consentono di condividere informazioni e opinioni che prima erano difficili da diffondere. Nonostante i rischi, molti giovani preferiscono tentare la fuga, attirate dalla possibilità di vivere in paesi con maggiori libertà. La diffusione di contenuti digitali e le decisioni di lasciare l’isola sono diventate elementi chiave in questa dinamica.