Cuba | il web e i giovani mettono in crisi il controllo del regime
In Cuba, il crescente utilizzo di internet tra i giovani ha messo in discussione il controllo del regime. Le piattaforme online consentono di condividere informazioni e opinioni che prima erano difficili da diffondere. Nonostante i rischi, molti giovani preferiscono tentare la fuga, attirate dalla possibilità di vivere in paesi con maggiori libertà. La diffusione di contenuti digitali e le decisioni di lasciare l’isola sono diventate elementi chiave in questa dinamica.
? Domande chiave Come può il web scardinare il controllo del Partito Comunista?. Perché i giovani cubani scelgono la fuga nonostante i rischi enormi?. Quali nuovi alleati possono sostituire il vuoto lasciato dal Venezuela?. Come influenzerà una possibile pressione militare statunitense la stabilità regionale?.? In Breve Accesso internet dal 1996 e diffusione tecnologia mobile dal 2008. Esercito controlla economia nazionale e difesa sotto modello marxista-leninista. Settore privato in espansione nonostante pressione economica degli Stati Uniti. Diaspora nel sud della Florida sostiene famiglie tramite flussi economici. Cuba al bivio tra un passato ideologico e la spinta digitale delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Cuba: la crisi colpisce il cuore turistico dellisola
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