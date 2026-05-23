Un procedimento giudiziario ha portato all’accusa di Raul Castro, ex leader cubano. Sono stati avanzati tre scenari possibili per un cambio di regime nel paese, tra cui interventi militari statunitensi e negoziati con interlocutori segreti tra Washington e l’isola. Le autorità hanno interrogato figure di rilievo e avviato verifiche sul ruolo di alcuni esponenti politici, senza ancora definire le mosse ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione sulla possibilità di interventi esterni.

? Domande chiave Come potrebbe un intervento militare statunitense evitare il caos venezuelano? Chi sono i nuovi interlocutori segreti tra Washington e Avana? Perché l'accusa a Raul Castro punta a scardinare il potere cubano? Quali scenari economici potrebbero costringere il regime al collasso definitivo??? In Breve Accusa per omicidio legata all'abbattimento di due velivoli civili nel 1996. John Ratcliffe incontra Lazaro Alvares Casas e Raul Guillermo Rodriguez Castro ad Avana. Scenar . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, l’accusa a Raul Castro e i 3 scenari per il cambio di regime

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