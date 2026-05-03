Monteforte Irpino aggressione in officina | 31enne arrestato dopo minacce e resistenza ai Carabinieri

A Monteforte Irpino, un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo un episodio in un'officina, durante il quale ha minacciato le persone presenti e si è opposto all'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo, originario di Napoli, è stato fermato con l’accusa di aver causato lesioni, di aver rivolto minacce e di aver opposto resistenza ai militari intervenuti.

Un uomo di 31 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano con le accuse di lesioni personali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito il titolare di un'officina meccanica.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Caos nel locale: minacce ai clienti, danneggiamenti e aggressione ai Carabinieri: arrestato un uomoI Carabinieri della compagnia di Novafeltria, durante la notte, hanno tratto in arresto un 56enne del posto, con precedenti di polizia, per... Biancavilla, notte di tensione: 26enne arrestato dopo l’aggressione ai carabinieriNotte agitata a Biancavilla, dove un 26enne del posto è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Architetto pestato in Via Tagliamento, individuati i tre aggressori di Nello Malinconico; Aggressione a Malinconico: indagini in corso, interrogatori a breve e analisi dei video; Malinconico pestato in Via Tagliamento, la prima persona indagata presto dai pm; Pestaggio di Malinconico in via Tagliamento: identificati tre giovani aggressori. Monteforte Irpino, aggredisce il titolare di un’officina: bloccato e arrestato dai CarabinieriMONTEFORTE IRPINO- Aggredisce il tiolare di un’officina meccanica, bloccato e arrestato dai Carabinieri. Si e’ chiuso cosi’ l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ba ... irpinianews.it Monteforte Irpino (AV) – Maltrattamento di animaliI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma e con il personale dell’ASL competente, hanno deferito in stato di libertà alla Procura dell ... irpinia24.it Un trentunenne napoletano arrestato dai militari del Norm della Compagnia di Baiano mentre aggrediva con un oggetto metallico un uomo di Monteforte Irpino - facebook.com facebook