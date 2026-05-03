Monteforte Irpino aggressione in officina | 31enne arrestato dopo minacce e resistenza ai Carabinieri

Da avellinotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monteforte Irpino, un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo un episodio in un'officina, durante il quale ha minacciato le persone presenti e si è opposto all'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo, originario di Napoli, è stato fermato con l’accusa di aver causato lesioni, di aver rivolto minacce e di aver opposto resistenza ai militari intervenuti.

Un uomo di 31 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano con le accuse di lesioni personali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito il titolare di un'officina meccanica.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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