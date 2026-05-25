Un uomo di 38 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Ravenna domenica sera. L’arresto è avvenuto dopo che il 38enne ha aggredito una donna e successivamente i militari intervenuti sul posto. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sull’arresto o sulle circostanze dell’aggressione.

Un uomo di 38 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Ravenna nella serata di domenica. L’individuo ha scatenato il panico in un quartiere della città dopo aver tentato di scavalcare la recinzione di una casa privata per aggredire la proprietaria. La tensione è iniziata quando i residenti della zona hanno segnalato molestie e minacce continue provenienti dal soggetto. Una donna, che si trovava all’interno della propria abitazione, è stata bersaglio di intimidazioni improvvise e prive di motivo da parte dell’uomo. Il malinteso si è trasformato in un episodio di violenza quando il trentottenne ha cercato di forzare l’ingresso nell’edificio superando le barriere protettive del giardino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna, arrestato 38enne dopo l’aggressione a una donna e ai Carabinieri

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