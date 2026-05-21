Ucraina Tajani | Membro associato Ue? Va bene ma prima ci sono i Balcani

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Ucraina, in quanto paese candidato all’adesione all’Unione Europea, può essere considerata un membro associato. Ha aggiunto che, per il momento, la priorità riguarda i paesi dei Balcani, che devono completare le procedure di adesione prima di altre possibili integrazioni. La posizione ufficiale si riferisce alla distinzione tra lo status di candidato e quello di membro pieno, sottolineando che l’Ucraina ha già avviato il percorso verso l’Unione.

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Home > Video > “Ucraina in Ue come membro associato? L’ Ucraina è un paese candidato a far parte dell’Unione Europea, quindi per noi va bene. Si comincerà a lavorare per seguire il percorso. Parlando di Ucraina però non dobbiamo dimenticare i Balcani che sono candidati da prima e c’è un percorso importante da fare. Noi continueremo a lavorare con Ucraina, abbiamo fatto tante proposte, ne ho parlato anche con Zelensky quando sono stato a Kiev”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Festa del Lavoro a Roma. Ucraina, Tajani: “Membro associato Ue?... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Membro associato Ue? Va bene ma prima ci sono i Balcani” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ucraina nell’Ue, la proposta di Berlino: “Kiev membro associato prima dell’adesione”Associare l’Ucraina all’Unione europea: è la proposta suggerita dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz attraverso una lettera inviata ai vertici... Merz: rendere l’Ucraina “membro associato” della UEIn una lettera indirizzata ai leader dell’Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l’Ucraina all’Unione Europea, prima della sua... Tajani tiepido sulla proposta di Merz sull'Ucraina in Ue: Paese candidato, ma avanti coi BalcaniIl ministro degli Esteri risponde a una domanda del Foglio sulla lettera inviata dal cancelliere tedesco all'Ue, per chiedere l'introduzione di uno status speciale a Kyiv: I balcani sono candidati da ... ilfoglio.it Ucraina, Tajani: Membro associato Ue? Va bene ma prima ci sono i Balcani(LaPresse) Ucraina in Ue come membro associato? L’ Ucraina è un paese candidato a far parte dell'Unione Europea, quindi per noi va bene. stream24.ilsole24ore.com