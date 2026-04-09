Tutti sanno che la gravidanza trasforma il corpo Ma c' è un organo che cambia in modo radicale già dai primi mesi e i cui effetti durano molto più a lungo di quanto si creda

Durante la gravidanza, i cambiamenti fisici si fanno spesso notare attraverso gonfiori e alterazioni visibili come pancia e seno. Tuttavia, c’è un organo che subisce modifiche significative già nei primi mesi e che influisce sulla salute della madre anche a lungo termine. Questi mutamenti, meno evidenti, sono spesso trascurati, ma risultano fondamentali per comprendere l’impatto della gravidanza sul corpo femminile nel suo complesso.

P ancione, seno, caviglie gonfie. Quando si pensa ai cambiamenti fisici della gravidanza sono questi i cambiamenti che avvertiamo. Mentre l’organo che va incontro alla trasformazione più radicale è. il cervello. E non succede solo alla prima esperienza con la maternità. Gravidanza: come il bambino protegge la mamma. guarda le foto Ogni gravidanza lascia un’impronta diversa. Lo dimostra uno studio coordinato dall’Amsterdam UMC e pubblicato su Nature Communications, che ha monitorato 110 donne con scansioni cerebrali ripetute: 40 alla prima gravidanza, 30 alla seconda, 40 senza figli come gruppo di controllo. I risultati sono netti. In entrambi i gruppi di madri si registra una riduzione del volume corticale: del 3,1% alla prima gravidanza, del 2,8% alla seconda. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tutti sanno che la gravidanza trasforma il corpo. Ma c'è un organo che cambia in modo radicale, già dai primi mesi, e i cui effetti durano molto più a lungo di quanto si creda Leggi anche: Che cos’è il Lüften, l’abitudine che arriva dalla Germania che protegge la salute più di quanto si creda Leggi anche: “La memoria è in crisi, ma passiamo il testimone a tutti quelli che sanno ascoltare”: intervista a Lia Levi, che si salvò in un convento Temi più discussi: Guerra alla Terra; Torino, cinque cose che non tutti sanno su Obrador; Il segreto di Chris Evans: l'attore ha utilizzato delle protesi per proteggersi in Captain America; Querce, potature killer: Rivolgersi a professionisti. Tutti lo sanno: la spiegazione del finale del filmScopri il finale di Tutti lo sanno: segreti, rivelazioni e interpretazioni del dramma familiare di Farhadi con Penélope Cruz. cinefilos.it Tutti sanno che Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso dopo aver aggredito una persona della troupe, fu sospesa da Rai2: le parole di Valeria MariniA detta sua, la collega Valeria Marini avrebbe una personalità di mer**. Così Antonella Elia ha descritto ‘la showgirl stellare’ durante una puntata di BellaMa’, il programma Rai condotto da ... ilfattoquotidiano.it Il passato offensivo e l'idolo del Real: tre cose che non tutti sanno su #Ebosse Oggi #DAversa sembra non poterne fare a meno, nonostante le basse aspettative al suo arrivo #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com Terre del Salento. . Tutti conoscono l'espressione "vittoria di Pirro", ma non tutti sanno che la nascita di questo detto passa anche dal Salento. A Zollino resistono ancora le pozzelle: straordinario sistema idrico fatto di antiche cisterne che servivano per raccogli - facebook.com facebook