Crosetto ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea è molto difficile, anche tra i paesi membri. Attualmente, l’obiettivo principale è mantenere la pace nella regione. La situazione rimane complessa e richiede attenzione, senza fare previsioni certe sui tempi o sulle modalità di adesione. La questione è considerata una sfida a livello politico e diplomatico, con un focus prioritario sulla stabilità e la sicurezza.

AGI - L'ingresso dell'Ucraina nell'Ue? " Tutti sanno, compresi i tedeschi, che è molto difficile. Non solo politicamente, ma perché se entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi Ue che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi". Ne è certo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che, dopo la due giorni a Singapore, al forum sulla sicurezza asiatica, intervistato dal Corriere della Sera, si dice convinto che " bisogna arrivare a una tregua. Poi, bisogna prepararsi a blindare la pace. La Russia potrebbe anche fermarsi per un po', ma se non vede che dall'altra parte si è preparati, potrebbe tornare ad attaccare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "L'Ucraina nella Ue? Difficile. Ora l'obiettivo è blindare la pace"

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