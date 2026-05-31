Il ministro della Difesa ha affermato che la Russia si trova in difficoltà e che è necessaria una difesa europea più solida. Ha sottolineato l'importanza di rafforzare le capacità di difesa dei paesi membri per rispondere a potenziali minacce. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani specifici o tempi. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, senza riferimenti a azioni concrete o a decisioni immediate.

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© Ameve.eu - Crosetto: la Russia è in difficoltà, serve una difesa europea solida

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