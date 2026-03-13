Il ministro della difesa italiano ha dichiarato che nello Stretto non ci saranno navi da guerra e ha chiesto una posizione comune a livello europeo. Ha spiegato che durante il giorno la situazione appare abbastanza stabile, ma la notte si verificano problemi. Questa affermazione arriva dopo l’attacco alla base di Erbil, avvenuto recentemente.

«La situazione? Di giorno è abbastanza tranquilla, è di notte che arrivano i problemi.». Il giorno dopo l’attacco alla base di Erbil, per Guido Crosetto, ministro della Difesa, è quello del keep calm. Del resto, lo scenario di guerra basta e avanza ad imporre la cautela. Ministro, che succede ad Erbil? «Al momento le cose sono sotto controllo e l’azione dell’altra sera, per fortuna, non ha avuto nessuna conseguenza. L’attacco c’è stato alle 00,40 ma già prima, alle 20,30, eravamo stati allertati del rischio, i militari erano tutti al riparo, ci sono stati danni solo ad infrastrutture e mezzi. E comunque avevamo già “alleggerito” la base con due trasferimenti: 102 soldati riportati in Italia, altri 75 spostati in Giordania, gli altri 141 si stanno organizzando per ri dislocarsi temporaneamente». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, Crosetto: «Niente navi da guerra nello Stretto. Serve una linea europea condivisa»

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