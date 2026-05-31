Ucraina nell’Unione Europea Crosetto frena | ‘Ingresso difficile’

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea sarà difficile. Le sue parole riaprono le divisioni nella maggioranza sul percorso europeo di Kiev. Tra sostegno e timori economici, il governo non ha ancora deciso una linea definitiva sull’adesione. Nessuna data o passo concreto è stato annunciato, solo considerazioni sulle complessità del processo. La posizione ufficiale resta di cautela e valutazione.

Tra sostegno a Kiev e timori economici, le parole del ministro della Difesa riaprono le divisioni nella maggioranza sul futuro europeo dell'Ucraina Le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa,Guido Crosetto, sull’eventuale ingresso dell’Ucrainanell’Unione Europeariportano al centro dell’attenzione politica un argomento che rifletteposizioni variegateall’interno dellamaggioranza di governo. In un’intervista alCorriere della Sera, Crosetto ha espressoforti riservesulla possibilità di unarapida adesione di Kiev all’UE, definendo il percorso attualmente “molto difficile“. Purconfermando il sostegno italiano al popolo ucrainoe alla sua difesa, Crosetto ha sottolineato come l’adesione di Kiev rappresenti unaquestione estremamente complessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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