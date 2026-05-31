Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver discusso apertamente con il governo su questioni riguardanti l’Ucraina e l’Iran, senza però mai aver avuto confronti personali con la premier. Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha affrontato diversi temi di attualità, confermando di aver mantenuto rapporti professionali senza tensioni con il vertice politico. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla posizione del governo rispetto alle crisi internazionali e alle questioni di sicurezza.

In un'intervista al Corriere della sera il ministro della Difesa Guido Crosetto si sofferma su vari temi di stretta attualità. Tra questi il grave episodio di pochi giorni fa, con il drone russo che ha colpito un palazzo in Romania. "Non è la prima volta che i droni russi sconfinano. È il nervosismo di Putin per quello che sta accadendo sul fronte ucraino: anziché trovarsi in una situazione di vantaggio, ora è in difficoltà per gli attacchi alla propria produzione di petrolio e gas, colpiti dagli attacchi ucraini. Si è parlato, per anni, di quanto avrebbe resistito l’Ucraina alla Russia, ora invece sembra che sia la Russia ad essere in difficoltà di fronte alla crescita delle capacità dell’Ucraina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto a tutto campo su Ucraina e Iran. Poi assicura: "Mai litigato con Giorgia Meloni"

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