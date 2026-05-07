La presidente del Consiglio italiana ha incontrato il primo ministro polacco a Palazzo Chigi. Durante l'incontro, si è discusso di questioni legate all’Ucraina e ai flussi migratori. Il primo ministro polacco ha commentato positivamente il ruolo della leader italiana, definendola un esempio in Europa. La visita si inserisce in una serie di incontri ufficiali tra i due paesi, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione su temi di interesse comune.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro polacco, Donald Tusk. Un incontro cordiale e produttivo tra due Paesi che condividono la stessa linea in Europa. Le parole di Tusk: “Meloni punto di riferimento”. Grazie alla presenza della premier Giorgia Meloni “ la politica europea è molto migliore”, ha detto Tusk al termine del bilaterale. “Abbiamo opinioni comuni sui problemi europei – ha aggiunto il premier polacco – e abbiamo visto che se operiamo insieme, le nostre argomentazioni vengono ascoltate”. Leggi anche Clandestini, la Ue fa dietrofront. Tusk: chiuderemo la rotta Libia-Italia (video). Sciame di droni sui cieli polacchi, Varsavia chiama l’articolo 4 della Nato: cosa può succedere.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni rinsalda l’alleanza Italia-Polonia su Ucraina e migranti. Tusk: “Giorgia esempio in Europa”

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