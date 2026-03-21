Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum perché è andata da Fedez | Sembravo Crosetto La versione di Crozza – Il video

Giorgia Meloni ha partecipato a un podcast con Fedez e Mr Marra, indossando un effetto autotune che ha suscitato commenti. Successivamente, è stata vista da Maurizio Crozza, che l’ha inserita nel suo segmento dedicato ai personaggi pubblici. Durante l’episodio, Meloni ha scherzato sul suo aspetto, paragonandosi a Crosetto. La presenza della premier nel mondo dei podcast ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Dopo essere stata ospite di Fedez e Mr Marra, la premier Giorgia Meloni vista da Maurizio Crozza è entrata nel «tunnel dei podcast». Per di più parla e canta con l’autotune, sulle note di alcuni dei brani più noti dello stesso Fedez. Naturalmente la performance è tutta in chiave referendum sulla Giustizia: «Vince il sì è tutto magnifico – canta MeloniCrozza citando il brano Chiamami per nome – Vince il no, non mi levo dal cappero.». E poi via con l’ironia sui suoi «ministri sbagliati» che non ha intenzione di cacciare. Ma perché Meloni è andata proprio da Fedez? «Me piace tanto – dice MeloniCrozza – intanto è più basso de me: accanto a lui sembro Crosetto». 🔗 Leggi su Open.online

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