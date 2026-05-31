Cronoscalata Massa-San Carlo foto e classifica della quarta edizione
La quarta edizione della Cronoscalata Massa-San Carlo si è svolta il 31 maggio 2026, con una distanza di 5,7 chilometri. La gara, a cronometro individuale, è stata organizzata dal Gas Runners, che ha curato ogni dettaglio dell’evento. Sono state scattate foto e pubblicate le classifiche definitive, confermando il successo dell’organizzazione e l’interesse per questa prova impegnativa.
Massa, 31 maggio 2026 – Ancora una volta il Gas Runners ha confermato la propria capacità organizzativa allestendo con cura la quarta edizione della Cronoscalata Massa-San Carlo, una prova affascinante e impegnativa di 5,7 chilometri disputata a cronometro individuale. La manifestazione ha preso il via dalla suggestiva Piazza degli Aranci di Massa, con partenze scandite ogni 30 secondi a partire dalle 18. https:www.lanazione.itmassa-carrarasportcronoscalata-massa-san-carlo-le-foto-vfh8lb5z Un format che ha trasformato la gara in una vera sfida contro il tempo e contro la salita, lungo il percorso che conduce alla splendida terrazza panoramica affacciata sulle storiche Terme di San Carlo, punto d'arrivo della competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
2 ° Slalom Massa San Carlo , 24 5 26 MANCHE DI PROVA (riprese tutte le auto transitate)
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