cronoscalata massa san carlo foto e classifica della quarta edizione

Notizia in breve

La quarta edizione della Cronoscalata Massa-San Carlo si è svolta il 31 maggio 2026, con una distanza di 5,7 chilometri. La gara, a cronometro individuale, è stata organizzata dal Gas Runners, che ha curato ogni dettaglio dell’evento. Sono state scattate foto e pubblicate le classifiche definitive, confermando il successo dell’organizzazione e l’interesse per questa prova impegnativa.