Notturna di San Zanobi che successo Foto e classifica dell’edizione 2026

Il 13 maggio 2026 si è svolta la ventesima edizione della Notturna di San Zanobi a Scandicci, con una partecipazione numerosa di atleti. La corsa serale, organizzata dalla Asd Il Ponte Scandicci e patrocinata dal Comune, ha attirato molti concorrenti e pubblico. La gara, sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze, si è conclusa con la pubblicazione della classifica e delle foto dell’evento.

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Scandicci (Firenze), 13 maggio 2026 – Grande partecipazione alla ventesima edizione della Notturna di San Zanobi, la classica gara serale organizzata dalla Asd Il Ponte Scandicci con il patrocinio del Comune di Scandicci e sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze. Sono stati oltre 400 i podisti presenti tra gara competitiva e ludico motoria, confermando il forte richiamo di una manifestazione ormai entrata stabilmente nel calendario podistico fiorentino. Il programma prevedeva la gara competitiva di 9 chilometri e le distanze ludico motorie di 3, 6 e 9 chilometri, sviluppate su un circuito cittadino di 3 chilometri da ripetere più volte. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notturna di San Zanobi, che successo. Foto e classifica dell’edizione 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Notturna di San Zanobi, la ventesima edizione a ScandicciScandicci, 11 maggio 2026 – Martedì 12 maggio torna uno degli appuntamenti serali più caratteristici del calendario fiorentino: la Notturna di San... Lucca Half Marathon, foto e classifica dell’undicesima edizioneLucca, 3 maggio 2026 – Samuele Oskar Cassi aggiunge un’altra perla al suo già ricco palmarés e porta a casa la vittoria alla Suncar Honda Lucca Half... Temi più discussi: Notturna di San Zanobi, la ventesima edizione a Scandicci; San Zanobi, è il giorno del patrono. La città in festa; La pioggia non ferma il doppio appuntamento col podismo Uisp Firenze TUTTE LE CLASSIFICHE; Festeggiamenti per San Zanobi . I cittadini incontrano il vescovo. Notturna di San Zanobi, la ventesima edizione a ScandicciEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Festeggiamenti per San Zanobi . I cittadini incontrano il vescovoDomenica alle 16 nella sala consiliare a tu per tu con monsignor Gambelli. Le altre iniziative. lanazione.it