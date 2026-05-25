Sabato 30 maggio si svolgerà la quarta edizione della cronoscalata Massa–San Carlo, organizzata dai Gas Runners Massa. La gara, valida come prova podistica, prevede una salita ripida tra il centro di Massa e la frazione di San Carlo. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti dalla regione e si svolge lungo un percorso che si sviluppa su strade asfaltate. La partenza è prevista in mattinata, con le iscrizioni aperte fino a qualche ora prima della gara.

Massa, 25 maggio 2026 – Sabato 30 maggio torna uno degli appuntamenti più particolari del panorama podistico apuano: la quarta edizione della Cronoscalata “Massa–San Carlo”, organizzata dai Gas Runenrs Massa. Una gara di 5,7 chilometri tutta in salita, dove ogni atleta affronterà il percorso individualmente con partenze scandite ogni 30 secondi da Piazza degli Aranci, nel centro storico di Massa. Una formula a cronometro che rende la competizione intensa e spettacolare, trasformando ogni partecipante in protagonista della propria sfida personale contro il tempo e contro la salita. Il tracciato accompagnerà i podisti verso uno dei punti più suggestivi della zona, con arrivo presso la splendida terrazza panoramica nei pressi delle Terme di San Carlo, regalando scorci di grande fascino tra mare e montagne apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cronoscalata Massa–San Carlo verso la quarta edizione

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