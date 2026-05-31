Crollo nascite in Italia un terzo delle madri è lavoratrice povera | la crisi della famiglia in 5 numeri I dati Eurispes

Nel 2025, le nascite in Italia sono scese a circa 355.000, raggiungendo un livello vicino al minimo storico. Un terzo delle madri sono considerate lavoratrici povere, secondo i dati di Eurispes. La popolazione italiana si riduce progressivamente, con un calo netto rispetto agli anni Sessanta, quando i nuovi nati erano circa un milione. La diminuzione delle nascite continua senza sosta.

L’Italia continua a spopolarsi. Nel 2025 le nascite hanno sfiorato il minimo storico di 355.000 nuovi nati, un terzo del milione di bambini che venivano al mondo nei primi anni Sessanta. Il tasso di fecondità si attesta a 1,18 figli per donna, tra i più bassi dell’Unione europea. Il rapporto Eurispes 2026 non si limita a registrare il dato demografico: ne esamina le radici economiche, sociali e culturali. Sul fronte economico la fotografia è severa. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare. Il 62,1 per cento arriva a fine mese con difficoltà, e un terzo (33,1 per cento) deve attingere ai risparmi accumulati in passato per farcela. Il pagamento del canone d’affitto mette in crisi il 45,6 per cento delle famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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