Secondo i dati dell’Istat, nel 2025 le nascite nel paese scenderanno a circa 355mila, raggiungendo un nuovo minimo storico. Nel frattempo, la famiglia più diffusa rimane quella composta da una sola persona. Nonostante le politiche di sostegno alla natalità annunciate dal governo, il trend negativo nella popolazione continua senza segnali di inversione.

Il calo demografico in Italia prosegue malgrado lo sbandierato impegno pro natalità del governo Meloni. E l’Istat lo certifica. Solo l’arrivo dei migranti contrasta gli effetti negativi del declino della natalità. Nel 2025 le nascite sono state 355mila, con una diminuzione del 3,9% rispetto al 2024. I decessi sono 652mila, in calo dello 0,2%. Mentre il saldo naturale (la differenza tra nascite e decessi) è “ampiamente negativo”: circa -297 mila italiani, in aumento sul 2024 quando risultò pari a -283. E’ quanto emerge dagli Indicatori demografici dell’Istituto nazionale di statistica pubblicati oggi. Avanza in Italia anche il calo della fecondità: nel 2025 scende a 1,14 figli per donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Istat: nel 2025 nuovo crollo delle nascite, solo 355mila. E la famiglia più diffusa è quella composta da una sola persona

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