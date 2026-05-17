Il Trofeo Dormisacco ha appena concluso la sua 47esima edizione, attirando numerosi atleti e appassionati nella zona di Borgo a Buggiano. La gara si è svolta il 17 maggio 2026, nel territorio della Valdinievole, e ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da varie parti della regione. Sono state scattate molte fotografie durante l’evento, e la classifica finale è stata pubblicata, evidenziando i risultati dei podisti che si sono sfidati sulla lunga distanza.

Borgo a Buggiano (Pistoia), 17 maggio 2026 – Nel cuore della Valdinievole è tornato uno degli appuntamenti più longevi e sentiti del panorama podistico toscano. Il 47° Trofeo Dormisacco ha riportato centinaia di podisti sulle strade di Borgo a Buggiano, in una mattinata illuminata dal sole e da quella passione autentica che continua a fare della corsa un momento di sport, memoria e comunità. L’organizzazione curata dall’Atletica Borgo a Buggiano ha dato vita ad una manifestazione capace ancora una volta di unire agonismo e partecipazione popolare, stringendosi attorno al ricordo di Carlo Ruggiero, nel secondo memoriale a lui dedicato, ed Enzo Bindi, figura storica ricordata nel quarto memorial. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Dormisacco, 47esima edizione. Foto e classifica

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