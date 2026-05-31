Alisa Djimsiti ha annunciato il lancio del suo brand, dedicato a donne femminili. La stilista ha spiegato che crea i capi quando i figli sono a letto, e che il suo stile combina diverse culture. La collezione si rivolge a chi desidera un abbigliamento che rifletta un’identità forte e personale. Non sono stati forniti dettagli sui materiali o sui punti vendita. La presentazione si è svolta senza coinvolgimento di altri soggetti o eventi pubblici.

LA STORIA. Alisa Djimsiti presenta il suo brand: per una donna femminile, nei miei abiti un mix di culture. «Bergamo è la nostra casa». «Per me la moda non è soltanto abbigliamento: è personalità e una forma per esprimere se stessi». Alisa Djimsiti ha un tono di voce pacato, traspare riservatezza dai suoi modi di fare: è poco amante dei riflettori, incerta nel suo italiano «ancora da imparare bene» ma molto determinata quando parla del suo lavoro. «Jalizè è la mia visione, da sempre - spiega -, un brand che unisce femminilità, artigianalità e ricerca. Un progetto che ha un forte legame con l’Italia e con Bergamo, città che per me è diventata casa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Creo quando i bimbi sono a letto». Alisa Djimsiti: Jalizè forte identità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolo Hendel, il cuore d’oro di Pravettoni: “Sono felice quando fuori piove. Chi mi fa ridere? Totò e i bimbi”Paolo Hendel, attore e comico, ha espresso la sua felicità nel vedere pioggia quando si trova con il suo amico Carcarlo Pravettoni.

Valentina Greggio, la donna jet che sogna i 250 km orari: «Io creo la velocità la creo da sola»Valentina Greggio, nota come donna jet, ha recentemente migliorato il suo record nello speed skiing, raggiungendo una velocità superiore a quella...