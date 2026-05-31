L’undicesima edizione di ’Primo Risparmio Carifermo’ si è conclusa con una cerimonia nella Sala Assemblee Amedeo Grilli, alla presenza di oltre 700 studenti. La manifestazione ha celebrato i risultati di giovani partecipanti che si sono distinti in attività legate all’educazione finanziaria. La premiazione ha visto coinvolti numerosi studenti, con riconoscimenti assegnati per progetti e iniziative sul tema del risparmio.

Si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Assemblee Amedeo Grilli della Cassa di Risparmio di Fermo, la premiazione dell’undicesima edizione di ’Primo Risparmio Carifermo. Crea il logo!’, il progetto di educazione finanziaria rivolto alle scuole primarie di Marche e Abruzzo. All’iniziativa hanno partecipato 716 alunni appartenenti a 41 classi. A premiare gli studenti sono stati il Direttore Generale Ermanno Traini, il Consigliere delegato ai temi ESG Emilio Lanciotti e il Presidente della Fondazione Carifermo Giorgio Girotti Pucci, che hanno espresso apprezzamento per la qualità dei lavori e per i messaggi trasmessi dai giovani partecipanti.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Crea il logo’, che festa con oltre 700 alunni

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