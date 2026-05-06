Giocosport il 12 e 20 maggio la festa finale al campo scuola con oltre 2.200 alunni delle scuole dell' infanzia e primarie

Il progetto Giocosport, promosso dal Coni Toscano e avviato nel maggio 2002, torna con la sua festa finale prevista il 12 e il 20 maggio al campo scuola. L'evento coinvolge oltre 2.200 bambini di scuole dell'infanzia e primarie, che parteciperanno a diverse attività sportive e ludiche. La manifestazione rappresenta l’appuntamento conclusivo di un percorso iniziato settimane fa con laboratori e incontri dedicati ai più giovani.