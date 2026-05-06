Giocosport il 12 e 20 maggio la festa finale al campo scuola con oltre 2.200 alunni delle scuole dell' infanzia e primarie
Il progetto Giocosport, promosso dal Coni Toscano e avviato nel maggio 2002, torna con la sua festa finale prevista il 12 e il 20 maggio al campo scuola. L'evento coinvolge oltre 2.200 bambini di scuole dell'infanzia e primarie, che parteciperanno a diverse attività sportive e ludiche. La manifestazione rappresenta l’appuntamento conclusivo di un percorso iniziato settimane fa con laboratori e incontri dedicati ai più giovani.
Torna anche quest'anno la festa finale del progetto Giocosport, promosso dal Coni Toscano e nato ufficialmente nel maggio 2002, rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia e primaria. L'evento si svolgerà martedì 12 e mercoledì 20 maggio al campo scuola in via dei Pensieri. Sono previsti circa.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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