Lo scorso fine settimana si è svolta la 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera, un evento nazionale che ha visto la partecipazione di oltre mezzo milione di persone. In questa occasione, più di 2.700 visitatori hanno visitato i tesori e i siti storici del territorio, contribuendo a una mobilitazione diffusa su scala italiana. L’evento ha coinvolto numerosi luoghi di interesse culturale distribuiti in diverse regioni.

Un altro bilancio positivo per le Giornate del Fondo Ambiente Italiano, delegazione di Lecco, proposte questa volta a Valmadrera. Maddalena Medici: "Grazie a tutti i sostenitori e partecipanti" La 34° edizione delle Giornate Fai di Primavera, svoltasi lo scorso fine settimana, è stata ancora una volta una straordinaria mobilitazione nazionale, che ha coinvolto oltre mezzo milione di visitatori curiosi di scoprire centinaia di siti in tutt’Italia. E il bilancio è stato decisamente positivo anche in provincia di Lecco. Nelle due giornate è stato raggiunto un totale di 2.700 visitatori, toccando un’affluenza tra le più alte delle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Con il Fai è sbocciata la primavera: oltre 2.700 visitatori ai tesori del territorio

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