Crans-Montana | indagati i Moretti per un presunto conto segreto

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati a Crans-Montana per un presunto conto segreto. La questione riguarda anche una carta Revolut senza limiti di spesa, al centro di sospetti legati al riciclaggio di denaro. Il Comune ha presentato un ricorso contro l’accesso ai dati digitali, bloccando temporaneamente l’ottenimento delle informazioni richieste. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire eventuali responsabilità e modalità operative.

? Punti chiave Come può una carta Revolut senza limiti di spesa facilitare il riciclaggio?. Perché il Comune di Crans-Montana si oppone all'acquisizione dei dati digitali?. Chi ha inviato la carta di credito a Jessica Moretti a Lens?. Quali anomalie finanziarie hanno spinto fedpol a monitorare i coniugi?.? In Breve Informativa anonima ricevuta ad aprile e missiva inviata a maggio alla Procura.. Fedpol monitora anomalie sui conti correnti dei coniugi da diversi mesi.. Il Comune di Crans-Montana si oppone all'acquisizione dati digitali dal 1 gennaio.. Famiglie locali chiedono il processo in un altro Paese per maggiore imparzialità.. Indagini finanziarie a Crans-Montana: emerge un presunto conto segreto di Jessica Moretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Strage di Crans-Montana, i mancati controlli: il punto sull'inchiesta - Porta a porta 07/01/2026

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