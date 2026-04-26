Prima della partita tra Milan e Juventus, il difensore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha definito questa settimana come importante e ha sottolineato la necessità di rimanere concentrati. Ha anche commentato l’effetto che può avere giocare una sfida di questo livello, evidenziando la propria sensazione personale prima dell’incontro.

di Francesco Spagnolo Bartesaghi ai microfoni di Dazn ha parlato poco prima della sfida del suo Milan contro la Juventus. Ecco cosa ha detto il difensore rossonero. A pochi minuti dalla sfida fra Milan e Juventus, Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. LA SETTIMANA DEL MILAN – « È stata una settimana importante, veniamo da una bella vittoria ma bisogna fare sempre meglio ». LA CORSA CHAMPIONS – « Stasera c’è anche un plus che è la Champions, è il momento più importante della stagione. Non bisogna mollare, c’è da restare sul pezzo ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’EMOZIONE DEL BIG MATCH – « Giocare una partita come Milan-Juventus fa sempre un certo effetto, soprattutto in questo stadio ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bartesaghi a Dazn: «Settimana importante. Bisogna restare sul pezzo. Giocare una partita simile fa un certo effetto»

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