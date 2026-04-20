Fiorentina Vanoli nel pre gara | Una partita importante con punti pesanti che ci avvicinano a qualcosa di importante Su Kean…

A pochi minuti dalla partita di Serie A tra Lecce e Fiorentina, l’allenatore dei viola ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare l’importanza dell’incontro e i punti in palio. Vanoli ha sottolineato come questa gara possa rappresentare un passo avanti in una fase cruciale della stagione. Ha inoltre menzionato l’attaccante Kean, senza fornire dettagli specifici. L’attenzione si concentra sulla sfida che sta per cominciare.

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