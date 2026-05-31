Cos’è e come funziona il sonno di recupero che può aiutarci dopo una notte insonne

Il «sonno di recupero» è una fase di sonno profondo che si verifica dopo notti disturbate o insufficienti. Aiuta a compensare la perdita di riposo, favorendo il ristabilimento delle funzioni fisiologiche e mentali. Durante questa fase, si verificano aumenti di sonno REM e di sonno a onde lente, che contribuiscono alla rigenerazione cerebrale e fisica. La sua durata può variare in base alla quantità di sonno perso, e si manifesta generalmente nelle notti successive a un riposo insufficiente.

Con l’arrivo delle prime ondate di caldo, per molte persone le notti diventano più corte, frammentate e difficili da gestire. Temperature elevate anche dopo il tramonto, umidità, luce più prolungata e ritmi alterati dell’estate possono infatti compromettere la qualità del sonno, rendendo più difficile addormentarsi e aumentando i risvegli notturni. Non è un caso che diversi esperti parlino ormai di “insonnia estiva”, un fenomeno che tende a peggiorare proprio nei mesi più caldi. I medici raccomandano almeno 7 ore di sonno per notte e dormire meno è stato associato a un invecchiamento accelerato e a un rischio più elevato di infarti, ictus e persino morte precoce. 🔗 Leggi su Open.online

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Il sonno è linterruttore che decide se invecchi o ti rigeneri

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