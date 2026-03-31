Uno studio analizza il legame tra le abitudini di sonno dei musicisti e la loro creatività, concentrandosi sulle notti insonni e sui ritmi irregolari. Viene osservato come alcuni artisti preferiscano lavorare nelle ore notturne e come questa scelta influenzi la loro produzione artistica. La ricerca si focalizza sui comportamenti legati al riposo e alle performance creative nel mondo della musica.

Il mito del musicista che crea capolavori tra notti insonni, intuizioni improvvise e sonno rubato al mattino continua ad affascinare. Ma quanto c’è di vero? Cosa possiamo imparare dal rapporto che chi vive di musica ha con il sonno, la creatività e la mente? A rispondere è Silvia Bontempi, psicologa clinica, neuropsicologa e musicista professionista (è diplomata in violino al Conservatorio) nonché voce dietro al profilo Instagram @lapsicologadeimusicisti, dove aiuta artisti a gestire ansia da palco, concentrazione e presenza scenica. Fra una citazione a Chopin e una ai Rolling Stones, spiega perché il vero segreto per dormire bene (e suonare meglio) è smettere di trattare la notte come un palco su cui dimostrare qualcosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sonno e musicisti: la notte (insonne) è davvero foriera di creatività?

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