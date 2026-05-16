Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Roma, battendo il numero due del mondo dopo aver superato un'interruzione a causa della pioggia. Nonostante una notte senza sonno, il tennista italiano ha portato a termine il suo match contro Medvedev e ora si prepara a sfidare Ruud per il titolo. Sinner ha commentato che il campo di gioco è molto particolare, senza fornire ulteriori dettagli. La partita decisiva si svolgerà nelle prossime ore.

Jannik supera Medvedev dopo la sospensione per pioggia e ora sfiderà Ruud per il titolo: ‘Questo è un campo speciale’. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Internazionali d’Italia. Dopo la lunga sospensione per pioggia e una notte vissuta tra tensione e stanchezza, il numero uno del mondo ha completato l’opera contro Daniil Medvedev conquistando il pass per l’ultimo atto del torneo di Roma. Una vittoria pesante, arrivata dopo una semifinale complicata anche sul piano fisico e mentale, tanto che lo stesso Sinner ha ammesso di non essere riuscito praticamente a dormire. “Stanotte non ho dormito quasi nulla”, ha raccontato subito dopo il match. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sinner vola in finale a Roma dopo una notte insonne: ‘Non ho dormito quasi nulla’

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Sinner batte Medvedev e vola in finale al Masters1000 di Roma. Tutta Italia è con te campione

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