È stato segnalato un incidente in una stanza vuota, che ha causato danni a una persona presente. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo è rimasto ferito durante un episodio che si è verificato all’interno di un ambiente privo di arredi o presidi di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sulla natura esatta delle lesioni né sulle cause specifiche dell’accaduto. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

I pericoli che nascondono, quasi sempre, ma soprattutto la loro intrinseca manchevolezza: un effetto studiato e ben noto ai registi di horror A maggio del 2016, dieci anni fa, i Radiohead pubblicarono il videoclip di una loro nuova canzone, “Daydreaming”, diretto dal famoso regista Paul Thomas Anderson. Mostra il cantante e leader del gruppo Thom Yorke camminare attraverso vari ambienti abbastanza comuni, collegati tra loro da una porta. I più perturbanti e sinistri sono quelli vuoti: un magazzino deserto, un lungo corridoio, un appartamento. Appena lui sbuca in una lavanderia affollata, già il video diventa meno angosciante. È abbastanza normale che la visione di spazi pensati per essere abitati ma completamente vuoti susciti inquietudine o persino paura. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è che ci spaventa delle stanze vuote?

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Dans un monde de CONSOMMATION, choisir le dépouillement personnel est subversif.

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