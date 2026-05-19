A Roma si stanno moltiplicando le segnalazioni riguardanti una truffa che coinvolge tre campanelle e che ha già causato perdite fino a 5.000 euro al giorno per alcune vittime. Il fenomeno si sta diffondendo in diverse zone della città, generando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. Le autorità stanno cercando di capire come funziona questa truffa e quali sono le modalità di inganno utilizzate dagli autori. La situazione ha portato a un aumento dei controlli e delle segnalazioni ufficiali.

Nella Capitale sale il livello di allerta a causa del dilagare del fenomeno della truffa delle tre campanelle per le vie del centro storico: a gestire il business, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, sarebbero almeno cinque bande, che si contendono le migliori e più redditizie piazze in una lotta costante e senza esclusione di colpi, e non solo in senso lato. A riportare l’attenzione e a innalzare il livello di guardia c’è soprattutto il recente episodio avvenuto nei pressi di Fontana di Trevi, dove due gruppi di truffatori hanno dato vita a una furiosa rissa per il controllo del territorio provocando la fuga e il ferimento di alcuni dei numerosi turisti che affollavano la zona compresa tra piazza di Trevi e via del Lavatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio alle tre campanelle: cos'è e come funziona la truffa da 5mila euro al giorno che spaventa Roma

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