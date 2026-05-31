Nel ponte del 2 giugno, in Emilia-Romagna ci saranno numerose mostre fotografiche aperte al pubblico. A Bologna, si potranno visitare esposizioni di foto d’autore in vari spazi cittadini. In altre città, sono previste mostre temporanee dedicate a grandi nomi della fotografia internazionale. Le esposizioni rimarranno aperte fino a fine settimana, con ingressi gratuiti o a pagamento variabili. Sono in programma anche eventi collaterali come workshop e incontri con fotografi.

Bologna, 31 maggio 2026 – L’Emilia-Romagna, periodicamente, sembra un grande festival diffuso di fotografia. Perché, tra le arti, questa è in particolar modo amata e celebrata con mostre che scavano nel solco della memoria, intersecandosi con musica, moda, architettura, miti, dive e divi. La Galleria Paolo Roversi a Ravenna. Nell’agenda che annuncia il ponte del 2 giugno, ci sono alcuni imperdibili appuntamenti da segnare. A cominciare dalla recente apertura a Ravenna, della galleria permanente dedicata al fotografo Paolo Roversi all’interno del Mar, attraverso ritratti iconici, fotografie di moda e nature morte che si alternano in un ambiente che richiama lo spazio dello studio, luogo centrale della sua pratica creativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa vedere nel ponte del 2 giugno: le grandi mostre fotografiche in Emilia Romagna

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