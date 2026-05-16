Dacia Maraini riceve il Premio Margherita Hack alla Pro Biennale di Venezia

Da lopinionista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Pro Biennale di Venezia, presso il Padiglione Spoleto, viene assegnato il Premio Margherita Hack a Dacia Maraini. La cerimonia si svolge nell’ambito di una rassegna culturale dedicata a promuovere eventi artistici e letterari. La scrittrice riceve il riconoscimento durante un evento pubblico che coinvolge artisti e autorità locali. La premiazione si inserisce nel programma della manifestazione, che si svolge nel capoluogo veneto, dedicata alla diffusione di iniziative culturali di vario genere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

VENEZIA – Nell’ambito della Pro Biennale a Venezia, Padiglione Spoleto, rassegna culturale dedicata al dialogo tra arte, cultura e società, la scrittrice Dacia Maraini ha ricevuto il Premio Margherita Hack, riconoscimento destinato a personalità distintesi per il contributo alla cultura, alla libertà di pensiero e all’impegno civile. Il premio, intitolato all’astrofisica Margherita Hack, è stato ideato da Salvo Nugnes, amico ed agente della nota scienziata, curatore della manifestazione. La giuria è composta da Salvo Nugnes, Carolin Smith, Paolo Liguori, Vittorio Sgarbi e Giordano Bruno Guerri. Presidente onorario il prof. Antonino Zichichi.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

dacia maraini riceve il premio margherita hack alla pro biennale di venezia
© Lopinionista.it - Dacia Maraini riceve il Premio Margherita Hack alla Pro Biennale di Venezia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Conferito ad Andrea Bocelli il Premio Margherita HackSANREMO – Grande emozione per il conferimento del Premio Margherita Hack al Maestro Andrea Bocelli, celebrato per una carriera artistica capace di...

Intervista a Salvo Nugnes, ideatore del Premio Margherita HackROMA – Qui di seguito l’intervista a Salvo Nugnes, curatore d’arte e giornalista, ideatore del Premio Margherita Hack.

dacia maraini dacia maraini riceve ilDacia Maraini riceve il Premio Margherita Hack alla Pro Biennale di VeneziaVENEZIA – Nell’ambito della Pro Biennale a Venezia, Padiglione Spoleto, rassegna culturale dedicata al dialogo tra arte, cultura e società, la scrittrice ... lopinionista.it

dacia maraini dacia maraini riceve ilFestival di Cervia per Grazia Deledda, edizione da Nobel con Dacia Maraini protagonistaTre giorni di incontri, letteratura, memoria e tradizioni per celebrare a Cervia il centenario del Premio Nobel assegnato a Grazia Deledda. Un’edizione ... ravennanotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web