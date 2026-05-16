Durante la Pro Biennale di Venezia, presso il Padiglione Spoleto, viene assegnato il Premio Margherita Hack a Dacia Maraini. La cerimonia si svolge nell’ambito di una rassegna culturale dedicata a promuovere eventi artistici e letterari. La scrittrice riceve il riconoscimento durante un evento pubblico che coinvolge artisti e autorità locali. La premiazione si inserisce nel programma della manifestazione, che si svolge nel capoluogo veneto, dedicata alla diffusione di iniziative culturali di vario genere.

VENEZIA – Nell’ambito della Pro Biennale a Venezia, Padiglione Spoleto, rassegna culturale dedicata al dialogo tra arte, cultura e società, la scrittrice Dacia Maraini ha ricevuto il Premio Margherita Hack, riconoscimento destinato a personalità distintesi per il contributo alla cultura, alla libertà di pensiero e all’impegno civile. Il premio, intitolato all’astrofisica Margherita Hack, è stato ideato da Salvo Nugnes, amico ed agente della nota scienziata, curatore della manifestazione. La giuria è composta da Salvo Nugnes, Carolin Smith, Paolo Liguori, Vittorio Sgarbi e Giordano Bruno Guerri. Presidente onorario il prof. Antonino Zichichi.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dacia Maraini riceve il Premio Margherita Hack alla Pro Biennale di Venezia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Conferito ad Andrea Bocelli il Premio Margherita HackSANREMO – Grande emozione per il conferimento del Premio Margherita Hack al Maestro Andrea Bocelli, celebrato per una carriera artistica capace di...

Intervista a Salvo Nugnes, ideatore del Premio Margherita HackROMA – Qui di seguito l’intervista a Salvo Nugnes, curatore d’arte e giornalista, ideatore del Premio Margherita Hack.

Dacia Maraini riceve il Premio Margherita Hack alla Pro Biennale di VeneziaVENEZIA – Nell’ambito della Pro Biennale a Venezia, Padiglione Spoleto, rassegna culturale dedicata al dialogo tra arte, cultura e società, la scrittrice ... lopinionista.it

Festival di Cervia per Grazia Deledda, edizione da Nobel con Dacia Maraini protagonistaTre giorni di incontri, letteratura, memoria e tradizioni per celebrare a Cervia il centenario del Premio Nobel assegnato a Grazia Deledda. Un’edizione ... ravennanotizie.it