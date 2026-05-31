La festa di fine anno ha concluso i corsi di lingua italiana per stranieri organizzati dall’associazione culturale Orizzonte, con il supporto del Comune. Durante l’evento, sono stati condivisi piatti e specialità provenienti da diversi Paesi. La manifestazione ha segnato la fine del ciclo di corsi per il periodo 2025-2026. L’attività si è svolta in locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

La tradizionale festa di fine anno, con la condivisione di piatti e specialità dei vari Paesi, ha fatto calare il sipario sui corsi d’italiano per stranieri organizzati, anche per il periodo 2025-2026, dall’ associazione culturale Orizzonte in locali messi a disposizione dal Comune. In cattedra un gruppo di volontari, presenti a rotazione nei diversi orari. "Il sorriso dei partecipanti durante le feste di fine anno ci gratifica enormemente – commenta Paolo Rausa, presidente di Orizzonte -. E mentre, insieme agli insegnanti, si facevano discorsi seri sull’ apprendimento linguistico come strumento per facilitare l’ inclusione sociale, un’alunna ha candidamente affermato che lei si è divertita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsi di lingua: "Un’occasione di inclusione"

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