Carta del Docente 2026 | sì a viaggi formativi con corsi di lingua all’estero Scopri le proposte di Giocamondo Study

Per l’anno scolastico 20252026, la Carta del Docente permette agli insegnanti di utilizzare i fondi anche per partecipare a viaggi formativi e corsi di lingua all’estero. Questa possibilità offre agli insegnanti l’opportunità di approfondire le competenze linguistiche e di frequentare programmi di formazione in altri Paesi. Le proposte di alcune agenzie specializzate in questo settore sono già state comunicate, evidenziando le destinazioni e le modalità di partecipazione.

La Carta del Docente 20252026 consente agli insegnanti di investire nella propria formazione. Tra le possibilità di utilizzo rientrano anche i corsi di lingua all’estero, un’opportunità per migliorare le competenze linguistiche e vivere un’esperienza formativa internazionale. La Carta del Docente è uno degli strumenti principali pensati per sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale degli insegnanti. Anche per l’anno scolastico 20252026, la piattaforma è tornata attiva, consentendo ai docenti beneficiari di utilizzare il proprio bonus per acquistare beni e servizi legati alla crescita culturale, didattica e professionale. Per questa annualità, l’importo della Carta del Docente è pari a 383 euro.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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