Inclusione e consapevolezza a Verona torna la Settimana contro il razzismo | Occasione di confronto e crescita

A Verona, dal 14 al 22 marzo 2026, si svolgerà la XXII Settimana contro il razzismo, un evento promosso dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. L’iniziativa coinvolge istituzioni, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di promuovere un confronto sulla questione. La settimana rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e affrontare le tematiche legate all’inclusione e alla discriminazione.

Dal 14 al 22 marzo 2026 Verona ospiterà la XXII Settimana contro il razzismo, iniziativa nazionale promossa dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) che ogni anno coinvolge istituzioni, associazioni e realtà locali con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della discriminazione e dell’inclusione. Nel territorio veronese la manifestazione si articolerà in oltre venti appuntamenti tra incontri, laboratori, momenti di confronto e attività culturali che coinvolgeranno associazioni, biblioteche, scuole, istituzioni e comunità locali della città e della provincia, con l’intento di promuovere una cultura fondata sulla solidarietà, sul rispetto delle differenze e sulla valorizzazione della diversità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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