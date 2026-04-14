Corriere dello Sport | Il Maradona vuole un anno da record

Il Napoli si prepara a concludere una stagione complicata, con l’obiettivo di festeggiare comunque traguardi importanti. Nonostante la possibilità di vincere lo scudetto sia ormai sfumata, la squadra punta a raggiungere risultati di rilievo nel corso dei prossimi mesi. La squadra ha ancora in programma diverse partite decisive e si concentra sulle proprie ambizioni, senza rinunciare a obiettivi di prestigio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lo scudetto è ormai una chimera, ma la stagione del Napoli ha ancora obiettivi concreti e prestigiosi da inseguire. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la squadra di Conte è pronta a trasformare il finale di campionato in uno sprint decisivo, a partire dalla corsa alla qualificazione in Champions League. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come i calcoli siano chiari: serviranno tra i 9 e gli 11 punti per blindare aritmeticamente il secondo posto, con la possibilità – in caso di tre vittorie consecutive contro Lazio, Cremonese e Como – di chiudere i conti già nel weekend del 3 maggio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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