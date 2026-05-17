Corriere dello Sport | Napoli missione Champions a Pisa | Conte vuole chiudere i conti e blindare il secondo posto

Il Napoli è in campo questa sera a Pisa, nell'incontro che rappresenta uno snodo importante per la sua posizione in classifica. La partita si disputa all’Arena Garibaldi e vede la squadra impegnata a consolidare il secondo posto in campionato. L’obiettivo principale è ottenere i tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. La sfida è considerata decisiva per le sorti della stagione, con l’allenatore che ha manifestato l’intenzione di chiudere i conti e rafforzare la posizione attuale.

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