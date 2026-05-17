Corriere dello Sport | Napoli missione Champions a Pisa | Conte vuole chiudere i conti e blindare il secondo posto
Il Napoli è in campo questa sera a Pisa, nell'incontro che rappresenta uno snodo importante per la sua posizione in classifica. La partita si disputa all’Arena Garibaldi e vede la squadra impegnata a consolidare il secondo posto in campionato. L’obiettivo principale è ottenere i tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. La sfida è considerata decisiva per le sorti della stagione, con l’allenatore che ha manifestato l’intenzione di chiudere i conti e rafforzare la posizione attuale.
"> Il Napoli si gioca una fetta enorme della propria stagione all’Arena Garibaldi. La squadra di Conte affronta il Pisa nell’anticipo delle 12 con un obiettivo chiarissimo: conquistare i punti necessari per blindare matematicamente la qualificazione in Champions League e consolidare il secondo posto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri cercano di riprendersi immediatamente quanto lasciato per strada contro il Bologna al Maradona. Secondo quanto sottolineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ko con la formazione di Italiano ha improvvisamente riaperto scenari che fino a poche settimane fa sembravano definitivamente archiviati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
CONTE in conferenza stampa per Napoli Chelsea Champions League VIDEO INTEGRALE
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