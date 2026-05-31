In Corinaldo, 35 attori hanno collaborato per sviluppare un modello di welfare sociale basato sul teatro. La proposta mira a utilizzare le attività teatrali per affrontare il disagio psichico e promuovere l’inclusione sociale. Non sono stati forniti dettagli sugli individui coinvolti o sui metodi specifici adottati, ma si evidenzia una rete di partecipanti uniti dall’obiettivo di integrare il teatro in pratiche di sostegno sociale.

? Punti chiave Come può il teatro trasformare il disagio psichico in welfare sociale?. Chi sono i 35 attori che hanno creato questo modello inclusivo?. Perché il progetto utilizza il gioco serio per abbattere l'isolamento?. Quali impatti avrà questa sperimentazione sul futuro delle Terre della Marca Senone?.? In Breve Spettacolo gratuito il 1 giugno alle 18:30 presso il Teatro Goldoni di Corinaldo.. Progetto finanziato PNRR Missione 5 con coinvolgimento di 35 attori delle Terre della Marca Senone.. Conduzione artistica affidata a Laura Pettinelli e Pascal La Delfa per l'indagine onirica.. Laboratorio svolto a Trecastelli tramite collaborazione tra APS Il Valigiante e Oltre le Parole Ets. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corinaldo: 35 attori uniti dal teatro per un nuovo welfare sociale

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