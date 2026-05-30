Castel Monte 35 anni di welfare | il modello sociale che sfida il tempo
A Castel Monte, è stato presentato un modello di welfare che dura da 35 anni, basato su un condominio senza barriere progettato per favorire l’autonomia degli anziani. I soci che finanziano direttamente questa iniziativa sono cittadini e privati che contribuiscono alla gestione e al mantenimento del progetto. Il modello si distingue per la sua struttura inclusiva, pensata per permettere agli anziani di vivere in modo indipendente.
? Domande chiave Come può un condominio senza barriere garantire l'autonomia agli anziani?. Chi sono i soci che finanziano direttamente questo modello di welfare?. Perché la cooperativa chiede al Ministro di diventare un'impresa sociale?. Quali conseguenze avrà il nuovo riconoscimento giuridico per i borghi locali?.? In Breve Oltre 500 addetti operano nella struttura con 315 soci della cooperativa.. La rete coinvolge 240 liberi professionisti per 150mila utenti potenziali.. Presidente Giuseppe Possagnolo e coordinatrice Arianna Brunello gestiscono il modello sociale.. Il progetto nasce dalla donazione di Ferruccio Gatto nel territorio di Borgo Gatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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