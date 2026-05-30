Castel Monte 35 anni di welfare | il modello sociale che sfida il tempo

Notizia in breve

A Castel Monte, è stato presentato un modello di welfare che dura da 35 anni, basato su un condominio senza barriere progettato per favorire l’autonomia degli anziani. I soci che finanziano direttamente questa iniziativa sono cittadini e privati che contribuiscono alla gestione e al mantenimento del progetto. Il modello si distingue per la sua struttura inclusiva, pensata per permettere agli anziani di vivere in modo indipendente.