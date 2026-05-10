Nuovo welfare e lavoro | la sfida per un contratto sociale inclusivo

Nel mese di marzo 2026, il tasso di disoccupazione in Italia si è attestato al 5,2%, secondo i dati di Eurostat. Questa cifra rappresenta una delle più basse registrate negli ultimi anni e indica una stabilità nel mercato del lavoro. La riduzione della disoccupazione si inserisce nel quadro di un nuovo modello di welfare e di politiche occupazionali volte a favorire un sistema più inclusivo.

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? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il basso tasso di disoccupazione evidenzia la resilienza del mercato del lavoro nel sostenere il nuovo modello di welfare. Fonte Eurostat? Il contratto sociale che lega l’individuo alla collettività sta attraversando una metamorfosi silenziosa ma radicale, mettendo a nudo le fragilità di un equilibrio sempre più precario. Non si tratta più soltanto di garantire la sussistenza, ma di ridefinire il senso stesso della partecipazione civile in un’epoca di trasformazioni strutturali senza precedenti. Le tensioni che emergono tra le necessità del mercato e le istanze di protezione sociale rivelano una frattura profonda, dove le vecchie certezze faticano a rispondere alle nuove forme di vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo welfare e lavoro: la sfida per un contratto sociale inclusivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comacchio: la sfida di Io Voto tra nuovi volti e welfare sociale? Cosa sapere La lista Io Voto presenta 16 candidati per le amministrative di Comacchio il 24 maggio. Welfare e lavoro, la forza della cooperazione sociale: 347 milioni di valore e 5.500 dipendentiAssemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale...